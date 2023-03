“Cercatori di Bellezza” è il titolo del ritiro spirituale di quaresima organizzato dal Settore Adulti dell’Azione Cattolica diocesana per domenica 12 marzo 2023 dalle ore 9.45 alle ore 17.00 a Barletta presso il santuario Maria SS dello Sterpeto, in viale del Santuario, 13. Il ritiro spirituale sarà guidato da don Gaetano Corvasce, assistente unitario dell’AC diocesana. La meditazione della giornata riguarderà il brano biblico del Vangelo “La trasfigurazione di Gesù” di Matteo 17,1 – 9.

«La Quaresima di quest’anno – scrivono, organizzatori dell’iniziativa in una comunicazione, Don Gaetano Corvasce, Assistente unitario dell’Azione Cattolica; Francesco Mastrogiacomo, Presidente diocesano; Maria Lanotte e Gianfranco Cuna, Vicepresidenti del Settore Adulti di AC; e l’equipe diocesana del SA di Azione Cattolica – giunge in un tempo incerto, in cui siamo ancora alle prese con le varianti della pandemia, con la guerra in Ucraina e con una nuova strage di migranti che si è consumata sulle nostre coste. E’ importante perciò trovare un tempo per riflettere, per pregare e lasciarsi illuminare dal Signore e per trovare insieme agli altri fratelli e sorelle del cammino di fede i segni di Speranza del Risorto. Il clima di sinodalità che la Chiesa sta vivendo e l’ascolto della Parola conferiranno all’esperienza del ritiro spirituale uno stato di grazia nella vita di ciascuno, infatti è scritto “così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto […] senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata (Is 55,11). Auguriamo a tutti coloro che vorranno partecipare al ritiro spirituale di ricevere nuove illuminazioni dello Spirito Santo per il bene personale, dei fratelli e per la realizzazione del Regno di Dio».

Il programma

Ore 9:45 Arrivi/accoglienza

Ore 10:15 Preghiera iniziale

Ore 10:30 Meditazione di don Gaetano Corvasce, Assistente Unitario dell’AC diocesana

Ore 11:00 Tempo di silenzio per la preghiera e la riflessione personale

Ore 12:30 Celebrazione Eucaristica

Ore 13:30 Pranzo/porta e condividi

Ore 15:00 Condivisione in gruppi

Ore 16:00 Conversazione/condivisione con l’intero gruppo

Ore 17:00 Conclusione e saluti

«Si consiglia – aggiungono gli organizzatori – di portare con sé un quadernoe la bibbia. Inoltre durante la giornata ci sarà la possibilità della confessione. Per partecipare al ritiro è necessario iscriversi entro l’11 marzo c.m. tramite uno dei seguenti numeri: Maria Lanotte 3296020983 e Gianfranco Cuna 3485484289. Vi aspettiamo con gioia!»