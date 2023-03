Il Rotaract Club di Barletta, in collaborazione con il Rotary Club Barletta, la Regione Puglia, l’associazione Letti di Piacere, i Presidi del Libro di Barletta, l’associazione Teatro delle Lanterne e Cif Andria, in occasione della festa della donna, martedì 7 Marzo 2023, alle ore 19,30 sarà lieto di tenere un evento interamente dedicato alle donne, presso la sala Athenaeum a Barletta, in Via Madonna degli Angeli 29, (traversa Via dei Greci) intitolato “ESSERE DONNA , TRA LIBERTA’ E COSTRIZIONI” , che verterà sulla condizione femminile nei Paesi dai regimi totalitari e di guerra.

C’è un filo rosso nella storia delle donne che attraversa i fatti e che spesso rompe gli schemi e le convinzioni, per inseguire un’idea di libertà. Sarà una serata di testimonianze, dialogo e musica.

A questo evento, ospiti di rilievo ed eccezione sono: ROSA BARONE (Ass. al Welfare Regione Puglia) e PORZIA QUAGLIARELLA (Teologa- Psicoterapeuta), con l’intervento del cantautore GIUSEPPE CIONFOLI e della pianista VALERIA MANOSPERTI, che allieteranno la serata su dolci note musicali. Saranno, altresì, presenti GIORGIO VITALI, presidente Rotary Club Barletta e TOMMY CAPASSO, presidente Rotaract Club Barletta; con i saluti, anche ORONZO CILLI (Ass. alla Cultura Barletta). Modera: Francesca Pedico.