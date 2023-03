In vigore l’ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Traffico che istituisce il senso unico in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nella zona di espansione cittadina. La sola direzione di marcia consentita ai veicoli, da oggi, va da via Barberini sino al prolungamento di via Leonardo da Vinci, e consente il parcheggio di un maggior numero di mezzi sul ciglio stradale dinanzi alle abitazioni, vale a dire il lato campagna.

Il provvedimento del Settore Servizi di Vigilanza ha accolto di fatto la richiesta di una alternativa al doppio senso di marcia per disciplinare la circolazione viaria nella zona in oggetto, avanzata giorni addietro all’Ente civico dal “Comitato di Quartiere 167” anche a nome dei commercianti e dei residenti. All’incontro risolutivo, convocato presso il Comando di Polizia Locale dal Sindaco Cosimo Cannito, parteciparono con lo stesso primo cittadino il vice Sindaco delegato alle Attività Produttive Giuseppe Dileo e l’Assessora alla Polizia Municipale, Elisa Anna Maria Spera.