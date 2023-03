«Era il 10 febbraio scorso quando una delegazione di cittadini ed esercenti, rappresentati dal Comitato di zona 167 e Confcommercio ha incontrato presso il Palazzo di Città il sindaco, il vicesindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, l’assessore alla Polizia Municipale e il dirigente al traffico per rappresentare l’urgenza della problematica legata alla estrema esiguità di parcheggi sollevata già da tempo dai residenti nella zona estrema della nuova 167 ed ora anche dai tanti esercenti le attività nascenti in quella zona». Intervengono così i referenti del Comitato di zona 167, Giuseppe Di Bari e Raffaele Patella, insieme a Francesco Divenuto di Confcommercio Barletta.

«Un incontro svoltosi in un clima di collaborazione, durante il quale il Comitato di zona 167 e Confcommercio hanno avanzato delle soluzioni, non certo risolutive ma, capaci di attenuare rapidamente il fenomeno, specie durante i weekend allorquando si verifica un surplus di autoveicoli rispetto ai restanti giorni della settimana.

A poco meno di un mese dall’incontro, lo spirito di collaborazione, tra amministrazione e cittadini, ha prodotto un primo concreto intervento a cui ne seguiranno altri concordati con i residenti e gli esercenti.

Un primo intervento che ha interessato via Dalla Chiesa e via Falcone e Borsellino. Nella prima si è provveduto a sostituire il doppio senso di marcia con il senso unico in maniera tale da consentire ai veicoli di poter parcheggiare. Inoltre l’attività di installazione della segnaletica verticale ha coinciso anche con la pulizia delle “corti” insistenti in quel tratto, restituendo ai residenti le condizioni di igiene e salubrità che da tempo reclamavano.

Naturalmente vogliamo sottolineare che questo è un primo passo, ma significativo, verso il miglioramento della vivibilità di una zona nuova e che va progressivamente popolandosi a cui l’amministrazione in collaborazione con i rappresentanti di cittadini ed esercenti ha manifestato la volontà di porre tutte quelle iniziative atte a migliorare la vivibilità.

Da queste colonne ci preme ringraziare la solerzia con la quale l’amministrazione per tramite dell’assessore alla Polizia Municipale e il dirigente al traffico hanno accolto i nostri suggerimenti in un clima di costante interlocuzione che può certamente ascriversi come una “buona pratica” amministrativa, con l’auspicio che questa eccezione diventi la regola».