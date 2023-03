La Giornata internazionale della donna (o Giornata internazionale dei diritti delle donne) è una ricorrenza internazionale che si celebra l’8 marzo di ogni anno e sottolinea la lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, portandosi l’attenzione su questioni come l’uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi e la violenza e gli abusi contro le donne.

Le Associazioni AMNIG e ANCR, sezioni di Barletta, sensibili alle tematiche che si basano essenzialmente sul rispetto della dignità umana e, in questo caso particolare della donna, non hanno esitato a promuovere un evento che sarà presentato presso la sede in via Capua, 28 sabato 11 marzo alle ore 18,00. L’autore dei testi, il poeta e scrittore Francesco Paolo Dellaquila, sarà affiancato dalla poetessa in vernacolo Francesca Seccia e dall’attore Gianni Fimiani.

Il percorso che ha portato a questa Giornata è ampio e complesso. Si riportano di seguito le fasi più indicative:

– 23 febbraio 1909: il partito socialista americano celebra la prima Giornata della donna ufficiale con una manifestazione.

– L’8 marzo 1917: a San Pietroburgo le donne scendono in massa in piazza per reclamare la fine della guerra. È la prima di una serie di proteste che porterà alla fine dello zarismo. Dopo di che il 14 giugno 1921 Mosca si decide di indicare l’8 marzo come la Giornata internazionale dell’operaia, che poi diventerà la più famosa Festa della Donna.

– 12 marzo 1922: la Giornata Internazionale della donna arriva finalmente anche in Italia.

– 16 dicembre 1977: l’Assemblea generale delle Nazioni Unite chiede a ogni paese di indicare una data per la celebrazione delle donne, riconoscendo il loro diritto a un pari trattamento e a essere parte attiva della politica. Molte nazioni optano per l’8 marzo in ricordo del contributo femminile alla Rivoluzione russa.

Evento libero e gratuito.