Un Barletta confusionario e poco incisivo cede per 1-4 al Brindisi che, con merito, conquista l’intera posta in palio. Il primato si allontana, con ogni probabilità, definitivamente per i biancorossi di Farina.

TABELLINO

BARLETTA 1922(4-3-3): Piersanti; Milella(46’Di Piazza), Petta, Pollidori, Marangi(84’Padalino); Maccioni(46’Ponzo), Vicedomini, Cafagna(46’Cristallo); Russo, Lattanzio(65’Scaringella), Loiodice. A disposizione: Lovecchio, Telera, Lavopa, Feola, Lavopa. All: Carbone

BRINDISI (3-4-3): Vismara; Gorzelewski, Sirri, Malaccari(72’Maltese); Di Modugno, Cancelli, Dammacco(57’Ceesay), Valente; D’Anna(77’Felleca), Santoro(58’Diouf), Opoola. A disposizione: Di Fusco, Esposito, De Rosa, Baldan, Palumbo. All: Danucci

Reti: 20’Santoro, 24’D’Anna, 70’Diouf, 81’Scaringella, 84’Ceesay.

Primo Tempo

10’Chance per il Brindisi. Dammacco mette in mezzo ma Santoro non arriva sulla palla da due passi.

13’Punizione di Lattanzio, palla alta alla sinistra di Vismara.

20’Vantaggio del Brindisi. Lancio per Santoro che batte un disattento Piersanti in uscita.

24’D’Anna raddoppia da due passi dopo una nuova disattenzione di Piersanti, non perfetto tra i pali.

40’Occasione Barletta. Sponda di Russo per Lattanzio, ma il suo tiro da buona posizione viene respinto da Vismara.

44’Super parata di Vismara su Pollidori al volo, si resta sullo 0-2.

47’Punizione di Loiodice, respinta da Vismara. Fine primo tempo.

Secondo Tempo

47’Tiro di Dammacco, palla alta non di molto.

52’Colpo di testa di Pollidori, respinge Vismara.

57’Altra occasione per il Barletta. Colpo di testa di Lattanzio che termina alta.

70’Tris del Brindisi. Diouf controlla una palla in area e batte Piersanti.

81’Scaringella. Accorcia le distanze il Barletta con un tiro al volo dell’ex Nocerina.

86’Piazzato vincente di Ceesay per l’1-4.

90’Finisce 1-4 al “Puttilli”.

A cura di Giacomo Colaprice