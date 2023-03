Il cimitero di Barletta sarà presto datato, in numerose sue diverse sezioni, di 32 nuove scale scorrevoli. Lo rende noto il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni dell’Ente comunale.

Le scale, in acciaio inox ed alluminio del tipo antiscivolo “con binario di scorrimento vincolato longitudinale e parallelo al fronte dei tumuli”, dotate di corrimano, rispondono alle vigenti norme di sicurezza. La ditta affidataria provvederà anche all’assemblaggio della componentistica e all’installazione delle opere. La spesa complessiva sostenuta dall’Amministrazione comunale ammonta a 140.136,42 €.

L’Assessora comunale alle Manutenzioni, Lucia Ricatti, evidenzia come “Quest’adempimento da parte dell’Amministrazione consentirà ai visitatori del camposanto di compiere in sicurezza le consuete operazioni di posa di fiori, cura e pulizia delle lapidi, evitando il ricorso a soluzioni e strumenti fonti di potenziali pericoli per l’incolumità propria e altrui. Si garantirà in tal modo una migliore accessibilità a fronti e nicchie funerarie. A breve è inoltre previsto l’inizio di interventi straordinari di riqualificazione del cimitero”.