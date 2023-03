«Da tempo i cittadini della zona 167 reclamano interventi alla rete viaria e relativa segnaletica al fine di migliorare la vita del quartiere ed elevando gli standard di sicurezza per veicoli e pedoni». Intervengono così i referenti del comitato di quartiere della zona 167 di Barletta, Giuseppe Di Bari e Raffaele Patella.

«Noi del Comitato di quartiere 167 – proseguono – abbiamo più volte rilanciato questa istanza nei confronti dell’Amministrazione comunale attraverso una interlocuzione che si è fatta progressivamente più virtuosa producendo una evidente maggiore attenzione alla zona periferica ed ai suoi residenti. A pochi giorni da un primo intervento, riguardante i parcheggi nei pressi di via Carlo Alberto Dalla Chiesa e dal recupero del campetto di via Dante Alighieri, accogliamo con entusiasmo un’ulteriore risposta alle istanze dei residenti e da noi rappresentate. Partiranno, infatti, lunedi 20 marzo i lavori per l’istituzione di nuova segnaletica orizzontale e verticale in diversi punti della zona 167.

Evidentemente un sano spirito di collaborazione tra cittadini ed amministrazione si sta rivelando lo strumento determinante al fine dell’individuazione delle criticità e quindi una migliore ed efficace azione da parte dell’amministrazione. Spesso ci siamo trovati a dover criticare o contestare l’inoperosità o mancanza di ascolto da parte dell’Amministrazione comunale e allo stesso modo, ancora una volta da queste colonne, con la coerenza che da sempre ci caratterizza, dobbiamo rendere merito all’Amministrazione stessa, nelle persone dell’Assessora alla Polizia Municipale e Traffico Elisa Spera, dell’Assessora alle Manutenzioni Lucia Ricatti e dell’Ufficio Traffico, per aver ascoltato e posto in essere in maniera tempestiva le indicazioni poste dai cittadini residenti della zona 167.

Un ringraziamento sentito ci preme porgere a tutti gli organi di stampa che hanno, sin dall’inizio della nostra esperienza di Comitato, avuto la sensibilità di supportarci e ospitarci sulle loro pagine aiutandoci a svolgere un servizio socialmente rilevante e che oggi sta producendo benefici che da tempo i cittadini attendevano.

Naturalmente consapevoli che il “tutto e subito” non è né possibile – nè tanto meno atteso – siamo convinti che il percorso intrapreso, progressivamente, potrà portare sempre più ad una serena vivibilità della zona 167».