Reperite le risorse finanziarie aggiuntive, pari a circa 6,5 milioni di euro, per la realizzazione della struttura che ospiterà a Barletta la sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Lo annuncia il senatore di Forza Italia Dario Damiani, che ha ricevuto oggi, 20 marzo, conferma ufficiale dal Ministero dell’Interno, dopo le interlocuzioni personali delle scorse settimane con i vertici del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e Difesa civile. Finalmente, quindi, avendo a disposizione l’intero importo necessario, si potrà dare seguito all’iter per la realizzazione dei lavori che si attendono da anni.

La procedura sarà adesso gestita dal Commissario straordinario presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ingegner Placido Migliorino, che provvederà a bandire la gara d’appalto. “Una notizia che mi riempie di soddisfazione, considerata l’importanza che il nuovo Comando riveste per la sicurezza dell’intero territorio. Un obiettivo che avevo dichiarato anche in campagna elettorale e che ho curato in questi primi mesi di legislatura con grande attenzione, per aggiungere un altro tassello al completamento degli uffici provinciali mancanti. Ringrazio per questo risultato il Sottosegretario all’Interno Prisco, il Sottosegretario alle Infrastrutture Ferrante, il Comandante generale dei Vigili del Fuoco Parisi e il Direttore regionale Puglia Boscaino per la disponibilità e la collaborazione”, dichiara il senatore Damiani.