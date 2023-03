Arriva al cinema la straordinaria esperienza della serata di Campovolo. Le emozioni e le sensazioni del live del 4 giugno 2022 con la presenza di oltre 100.000 fan di Liga. Martedì 21 marzo alle ore 21.00 alla Multisala Paolillo di Barletta il racconto di una vera e propria festa tenutasi nella nuova RCF di Reggio Emilia che ha celebrato lo storico concerto dello speciale compleanno dell’eclettico artista di Correggio.

Diretto da Marco Salom “Ligabue. 30 anni in un giorno” descrive i momenti di live, i retroscena di quella incredibile e indimenticabile giornata. Gli spaccati della preparazione dello spettacolo si alternano alle parole di Ligabue che ripercorre la sua carriera, dagli esordi fino ad oggi, e dei tanti amici, suoi ospiti, come Elisa, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Loredana Bertè, Gazelle, Mauro Pagani, che lo hanno accompagnato nel suo cammino professionale.

L’evento di Campovolo ha visto Luciano Ligabue tornare sul palco dopo l’emergenza sanitaria. “Questo film fotografa la frustrazione, l’ansia, l’impazienza dei giorni precedenti ma, soprattutto, la gioia e lo sfogo di quella serata – afferma Ligabue – Ed è davvero bellissimo rivederli in tutte le facce sul palco e nel magnifico spettacolo di chi era sotto. Diciamocelo, 30 anni in un giorno non ci possono stare, ma sia quel concerto che questo film curato da Marco Salom restituiscono parecchio della nostra storia”.

Un progetto realizzato in soli 5 giorni di riprese in un clima estremamente concentrato sulla preparazione dell’evento live. “Una produzione tanto complicata quanto entusiasmante – ammette il regista Marco Salom –Campovolo non è solo un concerto di enormi dimensioni, è una sorta di Festival del Liga dove in ogni angolo di questo spazio immenso, si vive il desiderio di stare insieme, per divertirsi attraverso le interviste ai suoi amici, ai musicisti, al fratello Marco, ad alcuni collaboratori. Scavando nei loro ricordi appaiono aspetti inediti di Ligabue”.

Un intreccio di storia e di impressioni dettate dal cammino in ascesa del rocker. Ad aprire il film il brano “Non cambierei questa vita con nessun’altra” perché è così che Liga ha vissuto e vive la sua musica, in simbiosi totale.

Ligabue cantautore, chitarrista, regista, scrittore, sceneggiatore, produttore cinematografico ha dato vita a 30 anni di musica, cinema, libri, arte che hanno creato una dimensione meravigliosa per il pubblico tornato a Campovolo, location dove già aveva riunito i fan nel 2005 e nel 2011.

Prodotto da Marco Belardi per Bamboo Production in cooperazione con Claudio Maioli per Riservarossa e Ferdinando Salzano per Friends & Partners, il film è realizzato da Eventidigitali con Crossmediafilms, distribuito da Vision Distribution. In estate Ligabue sarà negli stadi con due imperdibili concerti: il 5 luglio allo Stadio Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.