Non si ferma l’epidemia di furti di pneumatici di auto a Barletta. Dopo gli episodi registrati nel parcheggio del centro commerciale Mongolfiera e dell’ospedale Dimiccoli, questa volta è toccato a una Citroen parcheggiata in via Patalini, a pochi metri dalla scuola media Ettore Fieramosca. L’immagine dell’auto senza ruote sta facendo il giro dei social e degli smartphone e sintetizza purtroppo al meglio un fenomeno che si sta tristemente ripetendo in questi giorni a Barletta e in una provincia, la Bat, che nel 2022 è stata al primo posto nella negativa classifica dei furti di auto.