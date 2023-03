Gli occupati passano dunque dai 1,207 milioni del 2021 ai 1,267 milioni del 2022 e superano il dato precedente la pandemia: nel 2019 il numero di occupati si attestò a 1,216 milioni. Per aumento degli occupati la Puglia nel 2022 è la prima regione nel Mezzogiorno e la quarta in Italia dopo Toscana, Lombardia e Veneto. I 60mila occupati in più innalzano il tasso di occupazione di 2,7 punti percentuali, da 46,7 del 2021 a 49,4 del 2022, e abbassano il tasso di disoccupazione di 2,5 punti percentuali, da 14,6 del 2021 a 12,1 del 2022, mentre il tasso di inattività si riduce di 1,5 punti percentuali. Il miglioramento si registra anche a livello congiunturale: tra il terzo e il quarto trimestre del 2022, il tasso di occupazione sale di 1,1 punti passando dai 49,6 ai 50,7 punti, mentre in termini assoluti gli occupati aumentano di 25mila unità. Il tasso di occupazione della Puglia supera quello del Mezzogiorno.