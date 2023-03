Nuove ordinanze dirigenziali riguardanti la mobilità cittadina sono state emesse dal Settore Servizi di vigilanza – Ufficio Tecnico del Traffico.

Il giorno 21 marzo è istituito il divieto di transito su Via Marina (tratto compreso da Piazza Marina a via Cialdini) durante la cerimonia di allocazione di una targa in ricordo di Pietro Mennea (ore 10,30).

Sempre il 21 marzo, in occasione della Giornata della Memoria delle vittime innocenti di mafia, su Piazza Moro è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 17,00 alle 20,00 mentre il divieto di transito è previsto solo durante il passaggio del corteo che seguirà il seguente percorso: Piazza Moro, Via C. Da Cordova, Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Via Cavour, Via Carlo V d’Asburgo.

Dal 22 marzo al 2 luglio è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 7.00 alle 18,00 (ambo i lati della carreggiata) su via Chieffi (tratto compreso da via Chieffi 46/B alle intersezioni stradali di via Sernia e via Suor Chiara Damato, per i lavori di risanamento e ristrutturazione del “Lello Simenone”.

Dal 22 al 30 Marzo è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 7.00 alle 17,00 e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli su Via Canosa (tratto compreso dal civico 160 al 312) per la posa di un Cavidotto.