Ha avuto il via il 7 marzo e terminerà entro il 31 di questo stesso mese (situazione meteo permettendo) il ripristino del manto stradale di quelle vie interessate recentemente da alcuni lavori dell’Acquedotto Pugliese. A comunicarlo è lo stesso AQP in una nota inviata al Sindaco Cannito a seguito di un incontro tenutosi nei giorni scorsi tra l’Amministrazione comunale e i dirigenti della società idrica. Di fatto si stanno completando le operazioni di posizionamento del tappetino in asfalto in varie strade per una lunghezza lineare di circa 2.500 metri.

I lavori stanno interessando: Via imbriani m.335, Via Torino m.120, Via Cadorna m.155, Via Taddei m.80 ,Via Chiuso Abate S.Antonio m.135. Via Capua m.185, Piazza Conteduca m.90, Via Diaz m.160, Via Giannone m.50, Via Torino m.45, Via Venezia + traversa m.342, Via Padova m.157, Via S.Francesco D’Assisi m.163,Via Savonarola m.135,Via S.Benedetto m.95, Via Niccolò Abate m.115, Via Passero m.125.

“La sistemazione delle nostre strade per ottimizzarne la percorribilità – hanno dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alle Manutenzioni Lucia Ricatti – rimane una priorità per questa Amministrazione. Come sempre chiediamo pazienza e collaborazione a tutti i cittadini in modo tale da permettere la normalizzazione del traffico veicolare nelle vie interessate dai lavori nel più breve tempo possibile”.