Il mondo giovanile tra complessità ed opportunità: questo il tema al centro del convegno dal titolo “Nati Disuguali”, promosso dalla Prefettura di Barletta Andria Trani in collaborazione con “Save The Children”, in programma giovedì 23 marzo alle ore 11.00 presso la sede del Palazzo del Governo a Barletta.

La giornata sarà introdotta dai saluti istituzionali del Prefetto Rossana Riflesso, cui seguiranno gli interventi del Referente Bat di “Save The Children” Anna Rosa Cianci (“La più delicata delle transizioni”), del Procuratore del Tribunale per i minorenni di Bari Ferruccio De Salvatore (“Dalle devianze alla criminalità adolescenziale. L’azione della Procura per i minorenni”), del Professore ordinario di Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari e Vicepresidente della Società Italiana di Filosofia del Diritto Luigi Pannarale (“I diritti degli adolescenti”), del Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche SerD Asl Bt Gianfranco Mansi (“Disagio giovanile e Dipendenze Patologiche: sintomi predittivi e aspetti clinici”), dello Psicologo e Psicoterapeuta familiare Saverio Costantino (“Dimmi a chi e a cosa appartieni”), della Docente dell’Istituto “Rodari-Alighieri-Spalatro” di Vieste e Referente progetti LNDC Francesca Toto (“Scuola e volontariato: connubio vincente per la prevenzione della devianza”) e del Dirigente Scolastico dell’Istituto “Don Milani” di Trinitapoli Giulio Di Cicco (“Il ponte e il guado. Il ruolo della comunità territoriale nell’intervento educativo”).