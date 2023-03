In occasione della 31ª edizione della manifestazione di punta del FAI, l’evento di piazza tra i più importanti che porta numerosi visitatori alla scoperta delle bellezze d’Italia in centinaia di luoghi solitamente inaccessibili oppure poco noti e bisognosi di valorizzazione, i Carabinieri della Compagnia di Barletta e in particolare quelli delle Stazioni di Barletta e San Ferdinando di Puglia si sono affiancati al personale presente nei luoghi interessati dalle visite: in particolare nei pressi del Castello Svevo di Barletta e a San Ferdinando presso l’Istituto scolastico “Dell’Aquila”.

La Compagnia Carabinieri – tra le altre attività – ha predisposto alcuni mirati servizi di pattuglia, anche attraverso l’impiego del Carabiniere di quartiere, per garantire una cornice di sicurezza all’evento e la necessaria assistenza ai volontari del FAI.