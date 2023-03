Sei partite da giocare, diciotto punti ancora in palio e verdetti apertissimi a qualsiasi soluzione. Sarà un finale di campionato da vivere con passione anche per le undici pugliesi impegnate nel girone H: Nardò e Brindisi possono ancora sperare di inseguire la vetta, Casarano, Barletta, Team Altamura e Fasano, anche se le ultime due un bel po’ staccate dalle altre, lottano per un piazzamento playoff, Molfetta e Gravina fanno parte della bagarre per confermare la categoria, possibilmente, anche se non sarà semplice, senza passare dai playout. Finale di campionato da vivere con un po’ di serenità in più per Bitonto e Martina, a cui manca solo la certezza della matematica per brindare alla conquista della salvezza. Archiviato il week-end di sosta, per lasciare spazio alla Rappresentativa di serie D impegnata nella Viareggio Cup, si riparte nel prossimo fine settimana, tra sabato e domenica, con gli incontri della ventinovesima giornata o, se preferite, con il primo atto delle ultime sei puntate della stagione regolare. Comanda la Cavese dopo 28 turni, con quattro lunghezze di vantaggio sul Nardò, sei sul Brindisi e nove su Casarano e Barletta.

Morale della favola: i metelliani, reduci da quattro vittorie consecutive, restano i favoriti, ma almeno per le prime due le speranze di rimonta non sono tramontate. Si riparte con la prima della classe di scena a Gravina sabato 1 aprile mentre il Nardò affronta in trasferta la Nocerina e il Brindisi gioca sabato sera al “Fanuzzi” il derby contro il Fasano. Lotta a quattro per gli altri due piazzamenti playoff. Partono in vantaggio Barletta e Casarano, anche loro in campo sabato: biancorossi a Venosa contro il Lavello, salentini al “Capozza” contro il Molfetta. Più complicata la missione per Team Altamura, che proverà a riscattare la sconfitta interna con l’Afragolese nel derby con il Matera, e il Fasano. Bitonto e Martina ad un passo dall’aritmetica certezza della salvezza: neroverdi sul campo del Francavilla in Sinni, biancazzurri, reduci da due sconfitte consecutive, opposti al Gladiator sul prato amico del “Tursi”. Abbinamenti molto complicati alla ripresa, per le pugliesi impelagate nella bagarre salvezza: Gravina davanti al proprio pubblico contro la capolista Cavese, Molfetta di scena a Casarano. A completare il programma della ventinovesima giornata, poi, il derby tutto campano tra Afragolese e la cenerentola Puteolana.