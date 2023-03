“Contenitore di idee e persone che vogliono valorizzare Barletta e la sua comunità giovanile. Hai un’idea? Scrivici in DM”. E’ così che si presenta sui social la nuova associazione giovanile BINS, volta alla valorizzazione della città di Barletta in un momento storico in cui “questa città non offre opportunità, spazi e riconoscimenti” spiegano gli organizzatori. La città appare infatti, a detta della maggior parte dei giovani barlettani, ormai incastonata in una situazione di impoverimento culturale e di assenza di prospettive per il futuro, che spinge di conseguenza alla necessità di dover costruire la propria vita altrove. Il classico fenomeno della fuga dei cervelli che accomuna ormai da anni tutto il Sud Italia. Del resto ce lo ha confermato Confcommercio -confederazione generale italiana delle imprese- che, realizzando uno studio sull’economia e l’occupazione nel Sud Italia nel 2021, ha registrato l’esodo di 1,6 milioni di giovani negli ultimi 25 anni. E’ come se fossero sparite due grandi città, in termini numerici, nel giro di un quarto di secolo. Così a Barletta sono proprio quei giovani prossimi all’emigrazione a voler far luce su una problematica che, nonostante la reiterazione, rimane fenomeno irrisolto ed ostacolante per la giovane popolazione. Ci raccontano tutto Francesco Carone e Leonardo Diella, le due menti alla base di BINS.

Chi siete e come vi siete incontrati e poi uniti?

«Il nostro gruppo è composto da due ragazzi: Francesco, dottore in ingegneria informatica e studente di Data Science e Business Informatics, e Leonardo, dottore in Lettere, Arti e Spettacolo, aspirante attore e cantante. Ci conosciamo da molto prima di BINS. A legarci è innanzitutto un’amicizia che dura da molti anni e vari interessi in comune, come la musica e la politica, che sono stati fondamentali per permetterci di lavorare insieme e creare questa iniziativa».

Un’iniziativa giovane. C’è stato un evento in particolare a spingere l’idea, oppure parliamo di un’esigenza più generale?

«BINS nasce dopo una serie di esperienze personali fuori da Barletta – lo studio per Francesco, le esperienze attoriali per Leonardo – che ci hanno spinto a chiederci come mai non avessimo potuto fare le stesse nel nostro territorio. In molte città limitrofe invece, anche più piccole, le opportunità e le iniziative culturali sono all’ordine del giorno. Abbiamo deciso dunque di creare BINS (che sta in inglese per Barletta is not sh*it), un’associazione che vuole valorizzare Barletta e i barlettani, attraverso la realizzazione di eventi che ci vedano in piena collaborazione con i cittadini e le associazioni del territorio».

Come pensate che possano reagire la città e la politica a questa provocazione?

«Dopo l’evento di presentazione di BINS, che si è svolto il 4 gennaio abbiamo avuto il sostegno di molte associazioni e molti cittadini, anche loro vogliosi di vedere Barletta risplendere. Dalla politica ci aspettiamo di costruire insieme un dialogo costruttivo, nel comune interesse di ridare alla città centralità all’interno del territorio e non solo. D’altronde negli anni Barletta è stata protagonista di diverse iniziative -le molteplici edizioni del “Barletta Jazz Festival” attraverso il quale sono stati organizzati diversi concerti nell’arena del castello svevo, oppure lo spazio teatrale La tana, sempre allestito nel castello svevo, che nel 2009 diede il via ad una bellissima stagione teatrale- mostrano un potenziale che potrebbe essere sfruttato in maniera migliore».

Qualche spoiler sul futuro?

«Ci stiamo preparando per diversi eventi, che vogliamo siano più versatili possibile, capaci di accogliere gli interessi dell’intera cittadinanza. A questo proposito, facciamo un appello alle associazioni del territorio e ai singoli cittadini per invitarli a offrire le loro idee, con il fine di costruire insieme questa grande iniziativa».

A cura di Francesca Caputo