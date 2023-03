Giovedì 30 marzo alle ore 9.45 in Prefettura a Barletta si terrà l’evento conclusivo del progetto “S.PR.INT”, avviato nel novembre del 2021 e co-finanziato da Unione Europea e Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, che ha avuto come ente capofila la Prefettura di Barletta Andria Trani e quali soggetti partner l’Azienda Sanitaria Locale della Bat, il C.P.I.A. Bat, la Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco Onlus, Etnie APS Onlus ed il Consorzio di Cooperative Sociali NOVA Onlus.

Il progetto è stato incentrato sul migliorare i livelli di programmazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti ai cittadini di Paesi Terzi regolarmente presenti sul territorio, potenziando il sistema di governance dell’immigrazione e consolidando la rete interistituzionale dei soggetti coinvolti nel processo di inclusione sociale, sanitaria, lavorativa ed abitativa dei cittadini stranieri.

La giornata sarà introdotta dai saluti istituzionali del Prefetto di Barletta Andria Trani, Rossana Riflesso, del Direttore Centrale per le Politiche Migratorie Autorità FAMI Prefetto Maria Forte (in video collegamento), del Direttore Generale della Asl Bt Tiziana Dimatteo e dei Dirigenti degli Uffici III e V dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Giuseppina Lotito e Maria Aida Tatiana Episcopo.

A seguire, la presentazione dei principali risultati conseguiti dal progetto Sprint, a cura di Carla Romito della Comunità Oasi 2, una relazione sulle tematiche emerse e le proposte per un piano d’azione unitario del Consiglio territoriale per l’immigrazione, a cura di Alessandra Granata della Comunità Oasi 2, il report di valutazione del polo sociale per l’inclusione, illustrato dalla valutatrice Pina De Angelis, e la presentazione dell’app mappatura dei servizi territoriali della Bat affidata a Mirella Pollice della Comunità Oasi 2.

Saranno successivamente illustrati i protocolli operativi dell’Area Sanitaria, dell’Area Istruzione e Formazione e dell’Area Sociale (Focus Abitare e Focus Lavoro e Formazione Professionale), a cura rispettivamente di Stefania Menolascina e Giuseppe Coratella (Asl Bt), Matteo Muolo (Cpia Bat Gino Strada), Ilaria Chiapperino (Comunità Oasi 2) e Francesco Monopoli (Associazione Etnie).

Conclusioni e prospettive future, infine, a cura del Dirigente dell’Area IV Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione della Prefettura di Barletta Andria Trani, Viceprefetto Aggiunto Maria Ilenia Piazzolla. L’incontro sarà moderato dal Direttore del Consorzio Nova Gianpietro Losapio.