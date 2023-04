L’Amministrazione Comunale di Barletta con Delibera di Giunta n. 56 ha approvato l’affidamento in house alla BAR.S.A. S.p.A. (società interamente partecipata dal Comune di Barletta) dei seguenti servizi di Facility Management:

⦁ Manutenzione immobili – edile – impianti a fluido- impianti elettrici e tecnologici;

⦁ Manutenzione delle strade;

⦁ Manutenzione del verde;

⦁ Manutenzione della pubblica illuminazione e dei semafori;

⦁ Servizio portierato custodia immobili comunali e servizi informativi;

⦁ Servizio di pulizia immobili comunali;

⦁ Servizio di supporto al traffico e viabilità;

⦁ Servizio di gestione archivio di deposito;

⦁ Servizio di gestione parcheggi e soste a pagamento;

⦁ Servizio di gestione rifugio comunale;

⦁ Servizio C.U.P. e tributi minori annualità pregresse;

⦁ Manutenzione dello stadio comunale “Cosimo Puttilli”;

⦁ Servizio demolizioni.

Il contratto avrà una durata di cinque anni dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2028.

In questi mesi si è lavorato alla revisione e all’adeguamento dei disciplinari tecnico/economici, eliminandone le criticità nel frattempo emerse, implementando i servizi affidati con l’internalizzazione dei servizi cimiteriali e di gestione del servizio di illuminazione votiva (servizi affidati alla società Bar.S.A. S.p.A.) così come approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 30 marzo.

Si tratta di una delibera adottata nel rispetto degli stanziamenti della proposta di bilancio depositata in Consiglio Comunale, nella quale in merito all’adeguamento dei disciplinari Bar.S.A. S.p.A., venivano garantiti gli importi del precedente contratto 2019/2022.

Nell’ambito dello stesso atto, inoltre, sono stati stanziati ulteriori 330 mila euro per il potenziale incremento dei costi, tenendo conto del possibile “caro materiali” e dell’incremento dei servizi, con particolare riferimento alla manutenzione del verde.

Il nuovo contratto va a potenziare tutti i servizi con una maggiore manutenzione di aree verdi, pubblica illuminazione, strade e marciapiedi. Lo stesso pone particolare attenzione alle periferie e alla manutenzione del verde del Parco dell’Umanità in zona 167.

Il rinnovo e l’implementazione dei servizi è coerente con il programma di mandato dell’Amministrazione Comunale Cannito insediatasi a luglio 2022. “La Bar.S.A. S.p.A. – spiega il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito – è per noi un gioiello da valorizzare. Il provvedimento approvato tiene fede agli impegni presi con i cittadini di Barletta, consente la continuità aziendale dalla nostra società partecipata e garantisce i suoi lavoratori. Si tratta di servizi essenziali per il buon funzionamento della città e per la vita quotidiana dei cittadini, ai quali abbiamo lavorato con fatica in termini di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Ringrazio tutti i Dirigenti, il settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e Bar.S.A. S.p.A. per l’impegno profuso in questi mesi di lavoro sinergico. La Bar.S.A. è di tutti i barlettani che invito a collaborare al fine di migliorare la città e renderla più bella e vivibile”.