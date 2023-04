Un artista a cavallo di due mondi scomparso 500 anni fa. In occasione delle celebrazioni per la particolare ricorrenza arricchite dalla speciale mostra allestita alla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, ecco il docufilm “Perugino. Rinascimento Immortale” diretto da Giovanni Piscaglia, prodotto da Ballandi e distribuito da Nexo Digital. Inserito nella rassegna “La grande arte al cinema” il film è in programma alla Multisala Paolillo di Barletta martedì 4 aprile (ore 18.00 e ore 19.30).

“Perugino. Rinascimento Immortale”, con la partecipazione straordinaria dell’attore Marco Bocci, narra la vita e le opere di Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come il Perugino. Si parte dalla sua terra, l’Umbria, dai paesaggi luminosi sulle sponde del Trasimeno che lo stesso pittore ha eternato sullo sfondo dei suoi dipinti. Il percorso artistico comincia dal borgo di Castel della Pieve e prosegue con passione e genialità nelle città di Roma e Firenze con i proficui contatti di personaggi come Verrocchio, Botticelli, Leonardo da Vinci. Una vera e propria ascesa tra il 1480 e il 1500, in piena epoca rinascimentale, quando Perugino ha due botteghe e viene richiesto dalle principali corti italiane. Il suo linguaggio semplice e diretto, di straordinaria bellezza e armonia devozionale, influenza i pittori del momento e viene risparmiato dai roghi di Savonarola.

In seguito il suo eccelso valore fu adombrato, complice il tono dispregiativo con cui Giorgio Vasari, biografo degli artisti nelle sue “Vite” descrisse il Perugino riportando solo aneddoti e tratti negativi del maestro di Raffaello e oscurando il suo valore. Il lavoro di Piscaglia prova a smentire Vasari analizzando minuziosamente le tele, ascoltando le testimonianze di studiosi, storici dell’arte ed esperti come il Direttore Galleria Nazionale dell’Umbria Marco Pierini, il Direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt, la docente di Storia dell’architettura presso l’Università di Firenze Emanuela Ferretti, il Geografo all’Università di Bologna Franco Farinelli, lo storico Franco Cardini, il coreografo e ballerino Virgilio Sieni.

“Perugino. Rinascimento immortale” pone in evidenza le specificità del personaggio e il suo ruolo fondamentale in quel preciso periodo storico. Un viaggio interessante attraverso la nostra penisola alla scoperta dei grandi capolavori, dagli affreschi della Cappella Sistina alle due sale a lui interamente dedicate alla Galleria Nazionale dell’Umbria. L’omaggio ad un pittore capace di ispirare in modo decisivo e singolare i colleghi del suo tempo, creando opere eterne. All’ottimo Giovanni Piascaglia, in passato, è stata affidata anche la regia di “Van Gogh. Tra il grano e il cielo” e “Napoleone. Nel nome dell’arte”, due film che hanno riscosso consenso di pubblico e di critica. La Grande arte al Cinema è distribuita in esclusiva per l’Italia da Nexo Digital con i media partner Radio Capital, Sky Arte, MYmovies.it e in collaborazione con Abbonamento Musei.