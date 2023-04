Record di visitatori al patrimonio artistico e monumentale cittadino nel corso degli ultimi due weekend. Le “Giornate di Primavera” del FAI (il Fondo per l’Ambiente Italiano) del 25 e 26 marzo scorso, unitamente al rituale ingresso gratuito ai beni culturali disposto in occasione del primo festivo del mese hanno fatto registrare a Barletta quasi 4.300 presenze.

Parlando di numeri, ieri, per la “Domenica al museo”, la Pinacoteca nel Palazzo Della Marra, dove risaltano in questo periodo sia l’esposizione straordinaria del capolavoro di Giuseppe De Nittis “La strada da Napoli a Brindisi”, di proprietà privata in prestito dall’Indianapolis Art Museum, che il rinnovato allestimento della collezione a cura del prof. Renato Miracco, è stato “premiato” con 433 ingressi, mentre il Museo civico e il Lapidarium del Castello hanno accolto ben 1.848 visitatori.

Sempre nel Castello, l’installazione “Gaia” di Luke Jerram, in esclusiva regionale, ha calamitato 800 persone ammaliate dalla originale riproduzione del globo terrestre.

A questi numeri devono essere addizionati i 1.200 ingressi calcolati durante la trentunesima edizione delle giornate FAI, caratterizzate invece dall’apertura della torre libraria della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” e dell’area della torre angioina negli ambienti sotterranei del Castello, nonché dall’esposizione temporanea di alcuni esemplari dei pupi della Donazione Immesi nella Sala Didattica della stessa fortezza, con corredo di visite guidate.

Il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore alla Cultura Oronzo Cilli concordano nel valutare questa significativa affluenza un “Risultato meritato che fa ben sperare in prospettiva di un’offerta culturale sempre più ampia, qualificata e rinnovata”, sottolineando altresì il rilievo assunto dal lavoro in équipe che recentemente ha portato la locale Amministrazione a promuovere con vigore l’immagine e il patrimonio della città sul panorama nazionale ed internazionale.

“Stiamo rilanciando Barletta – sottolineano ancora Sindaco e Assessore – su circuiti di eccellenza. Arte, cultura e storia sono percorsi prioritari da valorizzare per attribuire la meritata visibilità al nostro inestimabile patrimonio. Tutto questa fa ben sperare anche in tema di presenze turistiche sul territorio in vista della pianificazione estiva”.