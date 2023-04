Tre singolari e due vittorie italiane. Sventola il tricolore alla terza giornata dell’Open della Disfida, grazie ai successi di Stefano Travaglia e Jacopo Berrettini. I due tennisti arrivati dalle qualificazioni, hanno ben figurato anche al primo turno del challenger Atp di Barletta. Stefano Travaglia supera in due set (7/6, 6/3) il croato Nino Serdarusic, mentre Jacopo Berrettini (fratello di Matteo) ha la meglio sempre in due set (6/1, 7/6) sull’austriaco Dane Sweeny. Nel terzo singolare di giornata, arriva un’altra sorpresa che vede l’argentino Mariano Navone superare in due set (7/5, 7/5) l’austriaco Filip Misolic, testa di serie n.2 del tabellone principale.

Poi nel pomeriggio spazio ai tanti doppi rinviati il giorno prima a causa della pioggia. Vittorie per le coppie Cobolli-Berrettini, Johnson-Frantzen, Maestrelli-Gigante, Zekic-Jianu, Merino-Paul, Kolar-Molchanov, Liutarevich-Monafov, Diez-Ionel.

A conclusione di giornata, la presentazione del libro “Rafa Nadal, una questione di talento”, scritto dal giornalista Riccardo Crivelli della Gazzetta dello Sport. Una vera e propria chiacchierata sul grande tennis e sul campione spagnolo, raccontato dal punto di vista agonistico e soprattutto umano. Un incontro reso ancora più interessante, grazie alla partecipazione di Davide Sanguinetti, ex azzurro e numero uno in Italia, nonché finalista a Barletta nella prima edizione del challenger Atp. Un appuntamento che celebra il ventennale della prima vittoria di Nadal in un challenger Atp, avvenuta proprio a Barletta nel 2003. Lo stesso campione spagnolo, ha inviato un video saluto alla città pugliese, con alle spalle il trofeo che conquistò vent’anni fa.

Domani, giovedì 6 aprile, spazio ai singolari con il secondo turno del torneo internazionale. L’attenzione cade ancora sui derby italiani in programma, a partire da quello che vedrà di scena il beniamino di casa Andrea Pellegrino contro Stefano Travaglia. Ed ancora la sfida tricolore tra Franco Agamenone (tds n.5) e Matteo Gigante. Si parte alle ore 10 sui campi in terra rossa del Circolo Hugo Simmen.