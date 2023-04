Andrea Pellegrino e Franco Agamenone. Due italiani approdano ai quarti di finale dell’Open della Disfida. Oggi il numeroso pubblico ha spinto il beniamino di casa Pellegrino, verso la fase cruciale del challenger Atp di Barletta. Il tennista di Bisceglie, città a pochi chilometri da Barletta, ha superato nettamente in due set l’altro italiano Stefano Travaglia: doppio 6/2 per il pugliese. Tutto più facile per Agamenone che ha superato l’altro italiano Matteo Gigante, per abbandono di quest’ultimo a causa di una gastroenterite. Il match è stato sospeso quando Agamenone conduceva per 3-2.

Domani, venerdì 7 aprile, Pellegrino se la dovrà vedere con l’argentino Santiago Rodriguez Taverna, che oggi ha battuto agli ottavi l’italiano Jacopo Berrettini in due set (6/2, 6/2). Ad Agamenone toccherà invece sfidare Laurent Lokoli, che oggi si è aggiudicato il derby francese con Titouan Drouguet in tre set molto combattuti: 4/6, 7/5, 6/4.

Altro quarto di finale previsto domani è quello tra il giapponese Shintaro Mochizuki e l’ungherese Zsombor Piros, che oggi hanno superato rispettivamente l’argentino Juan Bautista Torres (6/2, 7/5) e il ceco Zedenek Kolar (3/6, 6/3, 6/2). Chiude il programma dei singolari sulla terra rossa del circolo Hugo Simmen, il match tra il canadese Steven Diez e il rumeno Nicholas David Ionel, che oggi hanno battuto rispettivamente l’italiano Salvatore Caruso (6/2, 6/4) e l’argentino Mariano Navone (6/1, 6/4). Poi spazio alle semifinali del doppio, dove è anche impegnata la coppia italiana composta da Jacopo Berrettini e Flavio Cobolli, che se la vedrà con il tandem composto dal rumeno Filip Cristian Jianu e il serbo Miljan Zekic. Le gare di domani cominceranno alle ore 11, con ingresso gratuito.