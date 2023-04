Tre nuove ordinanze sono state emesse dall’Ufficio Tecnico del Traffico a Barletta per permettere la posa di tubazioni da parte della Società Italiana per il Gas Spa.

In particolare per il giorno 11 aprile è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.00 alle ore 24.00 su via Paolo Ricci (ambo i lati della carreggiata)

Il giorno 12 aprile, invece, la strada interessata è via Turi presso numero civico 25. Anche in questa occasione è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.00 alle ore 24.00 in ambo i lati della carreggiata.

Per giovedì 13, invece, sempre lo stesso divieto dalle 00.00 alle 24.00 è istituito su via Madonna della Croce presso il civico 188 F e su via F.lli Monterisi (c/o intersezione via Madonna della Croce).