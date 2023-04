E’ tempo di semifinali all’Open della Disfida. Domani ci saranno le due sfide che decreteranno la finale della 23esima edizione del challenger Atp di Barletta. In campo, l’italo-argentino Franco Agamenone sfiderà il giapponese Shintaro Mochizuki, e poi l’argentino Santiago Rodriguez Taverna se la vedrà con il rumeno Nicholas David Ionel.

Oggi, invece, sui campi in terra rossa del circolo Hugo Simmen, i quattro semifinalisti hanno dato vita a sfide combattute e ricche di emozioni. Si è fermato il cammino del beniamino di casa Andrea Pellegrino che ha ceduto in due set (3/6, 5/7) all’argentino Rodriguez Taverna. Dopo aver ceduto il primo parziale, il pugliese ha lottato strenuamente nel secondo set, senza però riuscire ad imporsi. A difendere il tricolore sarà l’unico italiano rimasto in gara: Franco Agamenone, infatti, ha battuto in due set (7/5, 6/2) il francese Laurent Lokoli. Avanza a suon di vittorie il giovane giapponese Shintaro Mochizuki (allenato dall’italiano Davide Sanguinetti) che si è imposto in due set (6/4, 6/1) sull’ungherese Zsombor Piros. Nell’ultimo quarto di finale di giornata, il rumeno Nicholas David Ionel ha superato abbastanza agevolmente in due set (6/1, 6/2) il canadese Steven Diez.

Domani le partite cominceranno alle ore 11 con la finale del doppio, dove sarà impegnata anche la coppia azzurra composta da Jacopo Berrettini e Flavio Cobolli che andranno a sfidare il tandem composto dal ceco Zdenek Kolar e dall’ucraino Denys Molchanov.