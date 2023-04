Con proprio provvedimento, la Giunta comunale ha dato il via libera agli adempimenti riguardanti la procedura di emanazione dell’avviso di manifestazione di interesse per individuare gli aventi diritto al Servizio di Trasporto Urbano a costo agevolato per anziani, invalidi ciechi e invalidi del lavoro per il corrente anno, coerentemente al costante obiettivo dell’Amministrazione Comunale di tutelare le fasce più fragili della popolazione.

Saranno i Settori comunali Servizi Sociali, Viabilità e Programmazione Economico/Finanziaria a definire, ciascuno per le rispettive competenze, tutti gli atti necessari affinché si possa materialmente dar seguito alla Determinazione dirigenziale del 6 marzo 2023, con la quale è stata approvata la graduatoria dei 152 beneficiari del servizio che l’Amministrazione comunale ha inteso confermare nell’ottica degli interventi volti a promuovere, come detto, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone anziane. Il tutto in linea con gli indirizzi emanati dalla Regione Puglia.