«Pasqua è il tempo della passione, ma anche della speranza e della resurrezione. Il Parco dell’Umanità per i residenti della zona 167 e per l’intera città di Barletta è da tempo un luogo di passione». Intervengono così i referenti del comitato di quartiere della zona 167 di Barletta, Giuseppe Di Bari e Raffaele Patella.

«Un luogo spesso lasciato all’incuria dove insieme alle erbacce crescono anche fenomeni di devianza minorile, sottraendo quel posto alla fruizione di tanti genitori con i loro bimbi e ai tanti anziani che lì vi trascorrono del tempo all’aria aperta. Noi del comitato di zona 167, sollecitati da tante segnalazioni di cittadini, da tempo reclamiamo la necessità di porvi rimedio con interventi di ripristino del verde in primis e poi degli arredi necessari al sereno utilizzo. Un intervento ostacolato dalla mancanza dell’inserimento del Parco dell’Umanità nei “disciplinari” che ne consentirebbero una regolare manutenzione da parte della Bar.S.A.

La Pasqua di quest’anno ha aperto uno spiraglio alla speranza affinché questo luogo della periferia barlettana, tanto importante quanto sottostimato dalle amministrazioni che si sono succedute, possa a breve tornare ad esercitare il suo importante ruolo nella quotidianità dei residenti. Grazie al dialogo costante con l’amministrazione, infatti, abbiamo appreso che da luglio prossimo (finalmente), il Parco dell’Umanità sarà affidato alla manutenzione della Bar.S.A. che effettuerà tutte le operazioni relative al verde pubblico con le stesse modalità previste per tutte le altre aree verdi attrezzate della città.

Tuttavia, l’ultimo sopralluogo effettuato qualche giorno fa dal Comitato di zona 167 ha evidenziato l’urgenza di un intervento straordinario da effettuarsi con urgenza per consentire ai cittadini una fruizione serena con l’avvento della bella stagione in attesa dell’entrata in vigore del nuovo disciplinare Bar.S.A. in luglio. E a tal proposito evidenziare la fattiva collaborazione da parte dell’amministrazione e in particolare dell’assessora Elisa Spera che ci ha garantito l’intervento straordinario con la stessa sollecitudine con cui sta compiendo ogni sforzo necessario affinché le criticità da noi evidenziate possano trovare soluzioni adeguate come il recente intervento di ripristino dell’area attrezzata di via Dante Alighieri.

Naturalmente per noi questo non è un punto di arrivo, bensì un punto di ripartenza verso la realizzazione di ogni iniziativa volta