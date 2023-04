Venerdì 14 aprile 2023, alle ore 11, presso la Sala Giunta del Comune di Barletta, si terrà una conferenza stampa per dare il via al percorso di partecipazione attiva alla realizzazione del P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) della città di Barletta.

Interverranno il Sindaco Cosimo Cannito, il Presidente del Consiglio Comunale, Marcello Lanotte, l’Assessore alla Pianificazione del Territorio, Pier Paolo Grimaldi e il Dirigente alla Pianificazione del Territorio, Francesco Lomoro.

Un percorso di condivisione di vitale importanza al fine di disegnare la città del futuro con i principali stakeholders attivi sul territorio: ordini professionali, associazioni di categoria, associazioni varie e comuni cittadini.

Si tratta di una delle priorità delle linee di mandato dell’Amministrazione Comunale Cannito il cui iter è stato già avviato nella passata esperienza amministrativa con l’approvazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) nel 2019 e la delibera di Giunta comunale per l’approvazione del programma di formazione del PUG del 2020, cui è seguita la nomina e l’insediamento dell’Ufficio di Piano, composto da esperti con competenze multidisciplinari.

Un iter che ha portato all’avvio dei tavoli tecnici comunali con il coinvolgimento di Provincia BAT, Ente Parco Ofanto, Autorità di Bacino (per l’adeguamento al Piano per l’Assetto Idrogeologico), MIBAC, Regione Puglia (per l’adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), Demanio, Autorità Portuale, RFI, ANAS, Ferrotramviaria e di altri enti pubblici chiamati in causa.

“Uno strumento atteso da mezzo secolo e che potrà finalmente dare una visione futuristica alla nostra città – commenta il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito. Come ben noto, infatti, l’ultimo P.R.G. (Piano Regolatore Generale) è risalente al lontano 1971. Uno strumento chiave finalizzato a chiarire le contraddizioni urbanistiche/edificatorie che hanno condizionato la nostra città in tutti questi lunghi anni, penalizzandone il suo sviluppo armonico. L’obiettivo è oggi quello di addivenire a un risultato storico, costruendo insieme la Barletta del futuro”.

“Con il P.U.G. – spiega l’Assessore alla Pianificazione del Territorio, Pier Paolo Grimaldi – andremo finalmente a determinare lo sviluppo economico, sociale, turistico e culturale della nostra città. Lo faremo coinvolgendo tutte le parti sociali chiamate in causa al fine di condividere insieme l’idea di città futura che vogliamo e auspichiamo, tenendo fede, con forza e coraggio, alle linee di mandato approvate da questa Amministrazione in Consiglio Comunale. Dobbiamo andare spediti come un treno, non c’è più tempo da perdere”.