Sono in funzione, nella biblioteca comunale “Sabino Loffredo” di Barletta, le nuove lampade LED installate sulle postazioni di lettura.

Non soltanto: a corredo dei moderni punti luce, più performanti e rispondenti alle normative vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici, si aggiungono sui tavoli le rinnovate prese di corrente elettrica e le porte USB, indispensabili per i device adoperati dagli utenti della sede ubicata nel Castello.

Il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli sottolineano la rilevanza dell’innovazione.

“L’Amministrazione comunale – osservano – crede nella funzione sociale e culturale attribuita alla biblioteca e per questo guarda con attenzione ad ogni accorgimento utile al potenziamento del servizio, come avvenuto per l’estensione dell’orario in vigore dallo scorso dicembre. Sostituire le lampade di vecchia generazione è un gesto indicativo in tema di risparmio energetico ma anche un segnale di sensibilità verso i fruitori della struttura. Tutto questo a coronamento di un dialogo costante e proficuo con l’utenza, che sa di poter contare sulla disponibilità dell’istituzione cittadina e delle figure che la rappresentano”.