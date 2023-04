“Lo scambio tra Paesi diversi e culture diverse porta inevitabilmente ad una crescita di tutti i protagonisti ed è per questo che abbiamo fortemente voluto partecipare ad un programma come “Tournèe Plus”. Questo il pensiero espresso dal Sindaco Cosimo Cannito durante l’incontro tenutosi in mattinata con operatori e istituzioni teatrali albanesi giunti in città appunto nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera: “Tournèe Plus”, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro, con il Comune di Barletta capofila (assistito tecnicamente dal Teatro Pubblico Pugliese) in partenariato con i Comuni di Tirana e di Fier in Albania. Al momento di saluto era presente anche l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli.

La delegazione albanese rimarrà fino a giovedì 20 per assistere a una serie di spettacoli di teatro e musica messi in scena da compagnie di Barletta. La visita sarà ricambiata con analoghe finalità dal primo al sette luglio e coinciderà con la Settimana della cultura italiana nel mondo. I risultati sono già evidenti. Alcune compagnie di Barletta hanno già avviato un progetto di coproduzione.

La visita intanto prosegue con il seguente programma:

oggi, ore 20:30, Compagnia Fattoria degli Artisti in “Pulcinella ed i comici erranti”, c/o Teatro Fantàsia

Giovedì 20 Aprile:

⦁ ore 11:45, Compagnia Room To Play, in “IO, PINOCCHIO”, c/o Teatro Curci

⦁ ore 16:00, Compagnia Sciarabbà in “A Senza Nome”, c/o Teatro Fantàsia

Giovedì 20 Aprile alle ore 17.30 presso il Teatro Fantàsia si terrà il B2B tra gli operatori teatrali pugliesi ed i direttori dei teatri comunali albanesi.

Gli spettacoli in programma al Teatro Curci sono riservati a un pubblico scolastico.

Per informazioni e prenotazioni degli spettacoli al Teatro Fantàsia: 3403310937