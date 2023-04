Lo Yoga è un grande dono che l’India ha fatto all’Umanità. Ed è proprio su queste vibrazioni che il 23 Aprile le Associazioni Yoga di Barletta “L’Onda del Respiro”, “Padma” e “Satya club” e il Comitato “Alberi per la vita”, con il patrocinio del Comune di Barletta, organizzano un evento di beneficenza a favore dell’Associazione Funima International Onlus, presso la splendida cornice del Castello di Barletta. FUNIMA International Onlus è un’organizzazione laica senza fini di lucro attiva dal 2005 nel campo della solidarietà in difesa dei diritti dell’uomo a sostegno di famiglie e comunità che vivono situazioni di disagio fisico, psichico e morale legate a difficoltà sociali e ambientali. FUNIMA International mette in atto strategie di intervento concrete per tracciare un cammino verso un futuro migliore ed uno sviluppo sostenibile affinchè tutte le persone possano trovare una dimensione di vita degna degli esseri umani. Sono propri questi ideali, coerenti col mondo dello yoga, che mettono in relazione i praticanti di yoga del Territorio con l’attivismo dell’associazione Funima. Durante la giornata del 23 aprile si alterneranno momenti di pratica yoga nelle sale del Castello, condotti da insegnanti qualificati delle tre associazioni, a momenti di riflessione e di conoscenza delle varie attività di cui si occupa Funima Internationl, guidati dai referenti di tale associazione. Le pratiche yoga saranno diversificate e si svolgeranno nelle sale dei sotterranei del Castello, nella piazza D’Armi e nei Giardini. Il programma prevede diversi stili di yoga, bioenergetica, yoga in natura, pilates, danza e tanto altro. I praticanti, guardando il programma dell’evento, potranno realizzare il loro percorso che avrà inizio alle ore 9 per concludersi alle ore 19 con Canti, Kirtan Mantra e Meditazione nella piazza D’Armi del Castello. Nei vari percorsi saranno inseriti dei momenti di pratica yoga sotto la spettacolare installazione di ‘Gaia’, dell’artista multidisciplinare britannico Luke Jerram, presente in questi giorni nella casamatta del Castello. I biglietti per partecipare all’evento sono recuperabili nelle sedi delle tre associazioni o all’ingresso del Castello il giorno stesso dell’evento fino ad esaurimento dei posti. Per info Antonio Di Nanni 3287976704 Lucia Dicorato 320431631 5 Maria Rosaria Dibenedetto 3289251894.