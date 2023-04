Tutte insieme. Tutte in contemporanea, a partire dalle ore 15. Tutte a caccia di punti pesantissimi, le protagoniste del girone H di serie D, per i rispettivi obiettivi. Altra domenica cruciale in arrivo, dunque, su tutti i campi. Quello principale, per quanto riguarda la lotta al primato, è il “Giovanni Paolo II” di Nardò: di fronte la seconda e la terza forza del raggruppamento, di fronte la vice capolista neretina e il Brindisi. Partita che vale tanto, non solo per l’eventuale rincorsa alla capolista Cavese, distante quattro e sei lunghezze, quando mancano tre giornate al termine della stagione regolare. Vale tanto anche e soprattutto per il miglior piazzamento nella griglia playoff: una eventuale vittoria della squadra di casa permetterebbe al Nardò di blindare in maniera quasi definitiva la piazza d’onore finale, un successo della compagine ospite consentirebbe al Brindisi, invece, di perfezionare il sorpasso e rimettere tutto in discussione.

Tesserati della Cavese, attenti spettatori del derby pugliese. A prescindere dall’esito finale, la prima della classe non potrà comunque festeggiare la promozione matematica in serie C, anche in caso di vittoria nella gara casalinga contro il Martina: il collettivo di Massimo Pizzulli, invece, cerca gli ultimi punticini per brindare all’aritmetica conferma della categoria. È ancora in corsa almeno per il terzo posto, invece, il Barletta, che affronta in trasferta un Matera già salvo: “XXI Settembre-Franco Salerno” chiuso al pubblico per l’occasione. La lotta per i playoff riguarda pure Team Altamura e Casarano: si riparte dal +2 dei salentini nei confronti dei murgiani. I biancorossi di Antonio Rogazzo affrontano in trasferta una Puteolana che non si rassegna alla retrocessione, i rossazzurri di Antonio Foglia Manzillo giocano a Santa Maria Capua Vetere contro un Gladiator non ancora salvo. Domenica fondamentale sull’altra sponda della Murgia anche per il Gravina, che sfida in trasferta il Bitonto dell’ex Valeriano Loseto: neroverdi già certi della permanenza ma ben intenzionati a chiudere con tanti punti questa stagione. Si gioca tantissimo anche il Molfetta, che ospita al “Paolo Poli” la Nocerina in uno scontro direttissimo: una eventuale vittoria consentirebbe ai biancorossi di Renato Bartoli di riaprire i giochi anche in chiave salvezza diretta. E infine, il Fasano affronta al “Vito Curlo” l’Afragolese mentre al “Fittipaldi” va in scena un derby di Basilicata fondamentale per il cammino di Francavilla in Sinni e Lavello.