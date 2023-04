«Piero Calamandrei rimandava alle radici solide della Costituzione Italiana con queste parole: “Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”».

Ad intervenire, in occasione della Festa della Liberazione, è il presidente della sezione barlettana del Nucleo Guardia Ambientale, Vincenzo Rizzi: «Una giornata di festa, il 25 aprile, ma soprattutto un giorno per ricordare il sacrificio di tanti italiani che pagando con la propria vita ci hanno permesso di vivere da uomini liberi e non come fu per loro da oppressi da poteri nefasti.

Barletta è stato uno dei luoghi in cui l’eroicità della Resistenza è stata pagata con un prezzo altissimo e come ogni comunità degna di questo nome anche quest’anno ha ricordato i propri figli caduti per la nobile causa della liberà.

La sezione di Barletta del Nucleo Guardia Ambientale, incarnando il valori costituzionali nati dalla Resistenza, ha preso parte alle manifestazioni del 15 aprile unendosi alle istituzioni locali, ricordando tutti insieme, che la libertà è un bene prezioso da difendere ogni giorno perché costantemente insidiato e tanto più perché tramandatoci dai nostri avi a prezzo della propria esistenza».