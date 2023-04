L’amministrazione comunale di Barletta annuncia che altre 20 nuove telecamere di videosorveglianza sono state installate lungo la Litoranea di Ponente Pietro Paolo Mennea, in Piazza Marina e in via Mura Del Carmine. Queste si aggiungono alle 98 già esistenti oltre a quelle della Polizia di Stato.

Si è inoltre in attesa del finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto ‘Barletta Legale 2022’ per ulteriori 24 telecamere da installare nella Zona 167 (Borgovilla – Tempio) e più precisamente:

Rotatoria Falcone e Borsellino.

Rotatoria Via Chinnici/Via Falcone e Borsellino.

Via Paolo Ricci /Piazza Caduti del Lavoro.

Via Paolo Ricci/ rotatoria Via Leonardo da Vinci.

Via Lattanzio/rotatoria Via Leonardo da Vinci.

Rotatoria Via Romanelli /Via Dibari.

Rotatoria Via delle Belle Arti/Via Barberini.

Rotatoria Via degli Ulivi/Via delle Querce.

Via degli Ulivi/Via dei Salici.

Via Madonna della Croce /rotatoria Via Minervino.

Via Canosa/ Via Izzi.”

L’installazione di queste telecamere determinerà un aumento della sicurezza urbana nella Città di Barletta, consentendo attività di rilevazione e ricostruzione di eventi criminosi in piazze, uffici postali, strade e scuole, in un’ottica di prevenzione e contrasto dei reati che si verificano nel contesto cittadino.