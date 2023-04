Si intitola “In viaggio con il Piccolo Principe”. La progettualità, che ha coinvolto alcune sezioni della Scuola dell’Infanzia del Plesso Pini dell’I.C. “Giovanni Paolo II” di Barletta, fa tappa presso la “Biblioteca dei ragazzi S. Loffredo”, sita nel Parco dell’Umanità.

Il Piccolo Principe, personaggio guida di un percorso di lettura animata per bambini, ha donato ai piccoli alunni numerosi albi illustrati al fine di guidarli attraverso molteplici avventure, aiutandoli ad affrontare diverse tematiche, con la dovuta attenzione e senza tralasciare il divertimento quale veicolo fondamentale di attrazione per un libro e i suoi contenuti.

Attraverso la lettura di un libro si migliorano le competenze linguistiche, logiche e di comprensione del testo; si implementa la conoscenza del mondo ma anche di sé stessi e degli altri; si sviluppano e si mantengono attive le funzioni cognitive, mnestiche e attentive come anche le capacità di concentrazione, di ragionamento e, in seguito, la capacità critica, nonché quella di sognare mondi ed esperienze fantastiche.

Questo è il percorso che hanno seguito i bambini che – inconsapevolmente, ma con tanta voglia di conoscere – hanno allenato ed affinato le proprie life-skills: abilità cognitive, emotive e relazionali di base che consentono ad ogni individuo di affrontare e rispondere efficacemente alle sfide quotidiane. In altre parole, attraverso la lettura è possibile acquisire un comportamento conscio, versatile e positivo.

L’obiettivo delle insegnanti è stato favorire un precoce inserimento della lettura nella vita dei bambini e stimolarne pensieri e fantasie, guidandoli alla condivisione di esperienze ed emozioni.

In vista del termine del progetto – nonché dell’anno scolastico – e nel pieno della maturazione delle competenze di ciascuno, i piccoli alunni, in seguito alle molteplici attività svolte a scuola, hanno vissuto il coronamento del percorso con la visita presso la “casa” di tutti i libri: la “Biblioteca”.

I bambini di cinque anni hanno potuto effettuare una visita didattica presso la Biblioteca S. Loffredo, sita nel Castello Svevo della città di Barletta, partecipando ad una lettura animata. I più piccoli, in orario pomeridiano extrascolastico, accompagnati dai genitori e in presenza delle proprie insegnanti, vedranno realizzarsi questa esperienza nei pomeriggi di giovedì 27 e venerdì 28 aprile: recandosi alla Biblioteca dei ragazzi S. Loffredo – sezione distaccata presso il cittadino “Parco dell’Umanità” – grazie alla disponibilità del responsabile Emanuele Romallo e delle assistenti in loco, assisteranno ad una lettura animata con laboratorio creativo.

La “Biblioteca dei ragazzi S. Loffredo” presso il Parco dell’Umanità è un prezioso servizio fornito alla città, e soprattutto al quartiere, in quanto importante punto di ritrovo e socializzazione.

“La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi, essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo, gli può dare delle immagini anche per criticare il mondo”. (Gianni Rodari)