Torna in liberà Michele Cianci, ex amministratore della Barsa di Barletta. Il legale, secondo l’accusa, aveva travalicato le sue funzioni di difensore una volta nominato come avvocato da due giovani di Barletta e uno di Putignano, a loro volta imputati in un’inchiesta sul dark web. L’indagine aveva nel mirino «una piattaforma di vendita on-line di ogni genere di merce illegale» nel black market, denominato Berlusconi Market. La Procura di Brescia ha revocato dopo otto mesi la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Cianci su istanza dei legali Claudio Cioce e Giovanbattista Scalvi in quanto, si legge, «i fatti sono datati nel tempo e lui avrebbe avuto un ruolo marginale».