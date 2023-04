L’Istituto Comprensivo Musti-Dimiccoli, in collaborazione con L’Adgi Sez. di Trani e con il patrocinio del Patto per l’educazione della Prefettura di Barletta-Andria-Trani, in occasione del 25 aprile ha realizzato un progetto formativo “Una Casa Comune” per conoscere la Costituzione, documento fondativo del nostro Vivere Civile, e per fornire agli studenti gli strumenti necessari a diventare cittadini responsabili e attivi nella vita civica, culturale e sociale della loro comunità, con particolare riferimento alla divulgazione della cultura della legalità.

Il progetto, organizzato in tre incontri, è stato rivolto ai ragazzi dell’ultimo anno della Scuola secondaria di primo grado Dimiccoli e si è tenuto presso il plesso di via Mura del Carmine.

Nei primi 2 incontri si è parlato di quando e come è nata la Costituzione, dei padri e delle madri costituenti, con particolare riferimento alla nostra concittadina On. Vittoria Titomanlio. Poi sono stati illustrati e spiegati i 12 principi fondamentali ed intoccabili della nostra “Casa Comune”. Ogni incontro ha previsto un laboratorio che ha coinvolto attivamente i ragazzi. Il terzo incontro si svolgerà giovedì mattina 27 aprile alle ore 10,00. In tale occasione i ragazzi concluderanno le attività laboratoriali e vivranno un momento di riflessione condivisa.