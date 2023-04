Nuove ordinanze dirigenziali riguardanti la mobilità cittadina sono state emesse dal Settore Servizi di vigilanza – Ufficio Tecnico del Traffico.

Per l’incontro di calcio tra il Barletta 1922 e il Nardò, previsto per domenica 30 aprile allo stadio “Puttilli” con inizio alle ore 15,00, è stato istituito, al fine di consentire il regolare accesso e deflusso del pubblico dall’impianto sportivo, il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 13.00 alle 17.30 e il divieto di transito (eccetto autorizzati e residenti) nelle seguenti strade:

⦁ Via Dante Alighieri (tra via Manzoni e via Vittorio Veneto).

⦁ Via Zanardelli (da via Beccaria a via Vittorio Veneto).

⦁ Via Vittorio Veneto (da via Zanardelli a via Barbarisco).

⦁ Via Da Vinci (tra i civici 13 e 1, tratto costeggiante il complesso residenziale “Colosseo”) e Via Vittorio Veneto (tra il civico 40 della medesima via e il civico 1 di via Da Vinci, tratto adiacente il complesso “Colosseo”).

Sempre domenica 30, in occasione della Mostra dell’Artigianato, del Collezionismo e del Modernariato, su Piazza Castello e via Carlo V d’Asburgo, dalle ore 07,00 alle ore 23,00, è istituito il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito a tutti i veicoli.

Per l’arrivo dell’Icona della Madonna dello Sterpeto in città il primo maggio è istituito il divieto di transito (solo durante il transito del corteo religioso che parte alle ore 18,00) su Strada vicinale Madonna del Santuario (lato chiesa), Sottovia San Giuseppe Marello, Via Trani, Piazza 13 febbraio 1503,via Cavour, Corso Garibaldi (tratto da via Cavour a via Duomo), Via Duomo, arrivo.

E’, inoltre, istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 16,00 alle ore 23,00 su ambo i lati della carreggiata su via Cavour ( tratto compreso da Piazza 13 febbraio 1503 –lato edicola- a via III Novembre e tratto compreso tra via III Novembre a Corso Garibaldi) e su Corso Garibaldi (tratto compreso tra via Cavour e via S.Giorgio).

E’ istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 14,00 alle ore 20,00 sul Piazzale fronte ingresso Santuario e sulla stradina di collegamento da rotatoria Sottovia Marello a strada vicinale Santuario.

E’ istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 7,00 alle ore 22,00 o comunque a fine celebrazione eucaristica sulla controstrada di via Trani (area palazzi Centaro nel tratto stradale da via Andria a via Tranvia). Per la durata della celebrazione eucaristica è istituito il divieto di transito su via Andria (tratto tra via D’Aragona a Piazza 13 febbraio 1503), Corso Cavour (tra via III Novembre a Piazza 13 febbraio 1503), Via Trani (tra via Tranvia a Piazza 13 febbraio 1503), Viale Regina Elena (tra viaVespucci a Piazza 13 febbraio 1503).

Sempre il primo maggio in occasione del motoraduno “Mi vida moto crew” è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 9,00 alle ore 18,00 sulla Controstrada del Lungomare Pietro Paolo Mennea.