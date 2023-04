Prosegue la rassegna di Teatrodanza “Azioni in danza” la rassegna del Comune di Barletta realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con il coordinamento generale di Stefania D’Onofrio, giunta alla X^ edizione.

Il 29 aprile, al Teatro comunale Curci si celebra la giornata mondiale della danza con un evento speciale gratuito su prenotazione alle 18.30: la guida alla visione della grande danza a cura di Rosellina Goffredo sul “Don Chisciotte”. Guida alla visione è un progetto per avvicinare i giovani, e non solo, ai grandi capolavori della danza. Da circa 15 anni attraverso racconti, descrizioni, estratti video, Rosellina Goffredo accompagna il pubblico a conoscere o approfondire la conoscenza del repertorio della danza. Il balletto “Don Chisciotte” ha poco a che vedere col romanzo di Miguel de Cervantes, non narra delle avventure del fantomatico cavaliere. I protagonisti del balletto sono due giovani innamorati, Kitri e Basilio, che tra scherzi, gelosie e inganni riescono a sposarsi e a coronare il loro sogno d’amore…

A seguire, a cura di Arte&BalettO, “Preludi di danza – 6 edizione” un galà in cui le Scuole di danza calcano il palco del Teatro per celebrare la danza in modo gioioso e condiviso.

Biglietti interi €10,00, ridotti scuole di danza €8,00, eventi speciali €5,00 e €3,00.

Info e prenotazioni 3275458920.

www.teatropubblicopugliese.it

Facebook: Azionindanza