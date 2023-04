Lunedì 1 maggio 2023, in occasione della Festa dei lavoratori, sarà possibile a Barletta visitare musei e siti d’interesse culturale.

In tale giornata entrerà in vigore l’orario estivo: apertura continuata dalle ore 10 alle 20 per il Museo Civico del Castello e per la Pinacoteca “Giuseppe De Nittis” (ultimo ingresso ore 19.15), mentre la Cantina della Sfida accoglierà i visitatori dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20.

Giova ricordare, nella Pinacoteca “De Nittis”, il rinnovato allestimento e l’esposizione del capolavoro “La strada da Napoli a Brindisi”, opera del grande impressionista barlettano prestata dall’Indianapolis Musem of Art.

Polarizzano l’attenzione, nel Castello, il Museo civico con le Gallerie Antica e dell’Ottocento, dedicate alla pittura italiana dal XVI al XIX secolo, e la Galleria Cafiero, scrigno di testimonianze di arti applicate dal Rinascimento al Novecento. Testimonianze scultoree dal Tardoantico al