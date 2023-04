“L’autorità idrica pugliese ha approvato il progetto per la realizzazione della rete fognaria al servizio di Borgo Sant’Antonio in via Andria a Barletta”. A comunicarlo è il presidente del gruppo Pd in Regione, Filippo Caracciolo.

“Le opere – spiega Caracciolo – avranno il costo di 520mila euro. Entro la metà di maggio sarà pubblicato il bando di gara e dopo l’estate ci sarà la consegna dei lavori. Dopo alcuni rallentamenti dovuti alle necessarie verifiche archeologiche richieste della sovrintendenza, si compie un passo in avanti decisivo verso la realizzazione di lavori utili a dotare di servizi essenziali una zona caratterizzata da una forte presenza oltre che di immobili ad uso civile anche di attività a carattere agricolo e non solo”.

“Avevo assunto un impegno con gli abitanti di questa zona e sono orgoglioso di averlo mantenuto. Ora – conclude Caracciolo – vigilerò affinchè si rispetti il cronoprogramma stabilito”.