La commissione consiliare “Attività Produttive” ha iniziato un percorso di sedute consiliari itineranti, per visionare da vicino le strutture cittadine di richiamo turistico e i beni culturali di Barletta, con l’obiettivo di identificare le criticità ed attuare soluzioni rapide, soprattutto in vista della stagione estiva e dal progressivo aumento dei flussi turistici.

«Abbiamo iniziato questo iter per comprendere e conoscere ciò che la nostra città ha da offrire» affermano i componenti della commissione: Gennaro Calabrese, Vittorio Cardone, Giovanni Ceto, Luigi Dimonte e Michele Maffione.

La prima tappa di questo percorso è stato il Castello di Barletta. «Nella scorsa seduta di commissione ci siamo recati al Castello per visionare una prima parte della struttura e soprattutto per visitare l’antica torre angioina, attualmente chiusa al pubblico – spiega il presidente Gennaro Calabrese – Durante le giornate FAI di primavera è stato possibile visitare in via del tutto eccezionale per il pubblico questo ulteriore scrigno di bellezza celato all’interno del nostro maniero. Con i componenti della commissione ci siamo messi al lavoro per carpire le criticità di accessibilità del luogo e poterne quanto prima ripristinare la fruibilità per tutti, e dunque inserire questo suggestivo percorso nell’itinerario di visita al Castello barlettano».

Una delle prossime sedute sarà aperta alla partecipazione delle associazioni e delle guide turistiche, che partendo dal vivo del proprio lavoro quotidiano, potranno offrire un ulteriore punto di vista in ottica di risoluzione e di crescita, a beneficio di tutta la città.

«Se non conosciamo approfonditamente i beni e le strutture di Barletta, come possiamo promuoverli e attuare le migliori soluzioni per incrementare il turismo nella nostra città? Il nostro obiettivo pratico è proprio questo» conclude Calabrese.