Sei giovane, hai solo 18 anni ed hai un sogno, che è anche il tuo talento e il tuo mestiere: giocare a pallavolo. Una grande predisposizione, che cela però le piccole debolezze quasi automatiche alla tua età. Quella vita però, così intensa e che avrebbe portato ancora molti altri successi, un giorno si spezza portando via con sé la sua promessa di felicità. È questa la storia di Julia Ituma, la giovanissima pallavolista della Igor Novara e delle nazionali giovanili azzurre, precipitata lo scorso 13 aprile dalla finestra della stanza dell’albergo in cui alloggiava a Istanbul, dove aveva appena giocato e perso col club piemontese la semifinale di Champions League femminile contro l’Eczacibasi. Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità sportiva italiana e che ci fa ancora una volta riflettere su un’emergenza- quella che riguarda salute mentale e benessere psicologico- spesso sottovalutata.

La salute mentale e il benessere psicosociale dei bambini e degli adolescenti è una delle priorità individuate dall’UNICEF Italia nell’Agenda per l’Infanzia 2022-2027 proposta al Governo e al Parlamento e il suicidio è la quinta causa di morte per i giovani tra i 15 e i 19 anni, la seconda causa in Europa. Un bollettino che si ripresenta ogni anno e a cui ci si è abituati passivamente. «Abbiamo sempre commentato le tragedie come se fossero lontane da noi, estranee, cronache nere stampate su qualche pagina di giornale che fanno piangere per un’ora e poi tutto ritorna come prima perché tanto “non mi riguarda”. -commenta Angelica Delvecchio, atleta di serie D e laterale nella ASD Volley Barletta- Ci sentiamo veri uomini nell’abbassare le sopracciglia e sussurrare “povera ragazza, era giovane”, “povero ragazzo, non lo meritava”, “chissà come staranno i suoi genitori”, “speriamo che sia sopravvissuto”; mentre notizie di ragazzi ammazzati durante risse, ragazzi che si lanciano nel vuoto, incidenti mortali, si accumulano come fossero la “normalità”. Invece di educare all’empatia, al rispetto, alla sensibilità, si mette in mano ai ragazzi quella pagina di giornale con un bel “stai attento”. Da misere creature che condividono le stesse disavventure, dovremmo semplicemente provare a sostenere chi ha paura e chi non ha paura neanche della fine. Chiunque può aver bisogno di una mano. Voglio pensare alla morte di Julia come il suo nuovo inizio, come la rinuncia alla dimensione materiale e corporea, legata all’incapacità di vivere ma alla volontà di farlo. Vivremo tutte un po’ per lei, in campo, in panchina, nella vita. Julia, ti avrei abbracciata forte se solo ti avessi conosciuta». Le giocatrici della ASD Volley Barletta decidono pertanto di raccontarci le loro riflessioni in merito.

Cosa ha generato in voi, in quanto atlete di serie D e praticanti da anni di questo sport, la notizia della morte di Julia Ituma?

«Credo che la morte di una ragazza di appena 18 anni prescinda dall’ambito pallavolistico – asserisce Federica Rutigliano, libero – Quello che ci ha scosse di più infatti, è l’aver saputo che quella che avrebbe potuto essere tranquillamente una nostra compagna di classe, amica o sorella, fosse venuta a mancare».

Quanto accaduto costringe forse alla necessità di dover ripensare al ruolo di genitori, educatori ed allenatori? Oppure c’è molto altro?

Risponde la laterale Stefania Ungaro: «Secondo la mia opinione, più che ripensare a tali ruoli, occorre proporre delle pratiche educative che servano a migliorare l’autostima della persona ed il suo ruolo nelle relazioni. Solo in questo modo si può avere una conoscenza approfondita della persona stessa, unica e irripetibile nella sua identità, in modo da poter individuare l’eventuale problema ed intervenire in maniera tempestiva». Per Laura Randolfi invece, palleggiatrice della squadra biancorossa, «questo tragico evento mi ha insegnato a non risparmiare preoccupazioni o domande nei confronti delle mie compagne. Ho compreso che una semplice domanda “come stai?” può fare la differenza. Quando ho saputo della morte di Julia, ho subito pensato alle mie compagne di squadra. Avrei voluto chiamarle, una per una, per accettarmi che stessero realmente bene o semplicemente per sentire la loro voce e tranquillizzarmi. Secondo me non è necessario, anzi è ancor più doloroso, oltre che impossibile, scoprire la verità e la causa del gesto di Julia. Mi unisco al dolore inimmaginabile delle sue compagne e alla sofferenza di tutte le persone a lei care. Ciò che mi sento di dire è: Julia, anima fragile e dolce, che tu possa riposare in pace e trovare serenità».

Tanti successi nonostante la giovane età, ma un’”anima fragile” come l’ha definita una sua compagna di squadra. Quanto trovate possa essere fondamentale in un gruppo-squadra la coesione e il supporto vicendevole in gara, ma soprattutto fuori dal campo?

Stefania Ungaro: «Il supporto del gruppo squadra è fondamentale sia dentro che fuori dall’ ambiente sportivo. La squadra, se è vera, diventa una seconda famiglia anche fuori dal campo. Non si parla di un semplice gruppo, ma di persone che giocano per il raggiungimento dello stesso obiettivo e condividono esperienze. Le compagne di squadra diventano così la valvola di sfogo nei momenti negativi e la felicità nei momenti di rabbia. Quando ci si lega tanto, ogni ragazza diviene la confidente dell’altra. Fidarsi dunque delle proprie compagne è fondamentale e il dialogo mantiene serena la persona nei momenti più difficili. Un consiglio che voglio dare a tutte, anche alle mie compagne, è quello di parlare sempre, anche quando le cose non vanno bene o non si è d’accordo su qualcosa. La comunicazione potrebbe salvare il benessere fisico e mentale di ognuna».

A cura di Francesca Caputo