Una piccola officina itinerante in grado di offrire servizi personalizzati di fabbricazione digitale. Al suo interno stampanti 3D, macchine a taglio laser, una fresa a controllo numerico. Sta girando per le scuole pugliesi il laboratorio tecnologico Fab Lab nato dal progetto “Make your way”, finanziato con 450mila euro dal bando “Fermenti” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’obiettivo di avvicinare i giovani all’utilizzo delle nuove tecnologie eliminando ogni barriera alla loro creatività si sta rivelando un successo, come dimostrano le ultime tappe del Fab Lab al Polivalente di Barletta e al liceo Nuzzi di Andria.

Grazie alle strumentazioni del Fab Lab gli studenti si sono cimentati nella realizzazione di un’ampia gamma di invenzioni.

Sviluppare competenze al passo coi tempi per familiarizzare con settori in via di sviluppo come robotica ed elettronica è dunque una delle “mission” del progetto “Make your way”, nato dall’iniziativa dell’associazione Hastarci di Trani e del circolo Arci di Barletta.

Il servizio.