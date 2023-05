Un premio per i cittadini dei comuni più virtuosi, un incentivo a far meglio per quelli che non hanno raggiunto percentuali accettabili di raccolta differenziata. L’Ager ha reso noti i finanziamenti previsti dal fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti per l’anno 2022″. Così il presidente del gruppo Pd in Regione, Filippo Caracciolo.

“La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio – spiega Caracciolo – costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti. Sulla base di questo vengono erogati i finanziamenti seguendo due linee: A) comporta la diminuzione del costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei Comuni (cosiddetti Comuni virtuosi) che nell’anno precedente l’erogazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti pro-capite per abitante equivalente non inviati a riciclaggio inferiori al 70% della media regionale; B) comporta la diminuzione del costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei Comuni che nell’anno precedente l’erogazione hanno raggiunto obiettivi di raccolta differenziata maggiori del 65%”.

“Queste – evidenzia il presidente del gruppo Pd – sono le cifre stanziate per i comuni della Bat: Barletta 47.404.19 (B); Bisceglie 9.025.35 (B); Canosa di Puglia 8.302.55 (B); Minervino Murge 6662.05 (A, 5790.58 + B, 871.47); Trani 135.714,34 (A, 55.445.85 + B, 80.268.49)”.

“Ai cittadini dei comuni più virtuosi va un plauso per il risultato ottenuto. La speranza – conclude Caracciolo – è che nel prossimo anno i numeri migliorino anche nei comuni che nel 2022 non hanno raggiunto le percentuali di differenziata necessarie a ricevere il riconoscimento”.