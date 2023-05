Le problematiche delle aree mercatali cittadine sono state affrontate nel corso di un incontro, convocato a Palazzo di Città dall’Amministrazione comunale, con i rappresentanti delle Associazioni di categoria dei commercianti ambulanti.

Alla seduta del 27 aprile hanno partecipato per l’Ente civico il vice Sindaco (delegato alle Attività Produttive) Giuseppe Dileo e l’Assessora alla Polizia Municipale Elisa Anna Maria Spera, unitamente a dirigenti e funzionari dei competenti settori.

Il confronto, svoltosi in un clima di massima e cordiale cooperazione, si è rivelato proficuo approdando alle intese necessarie per risolvere le problematiche all’ordine del giorno.

In particolare, come sottolinea il vice Sindaco Dileo “Si è condivisa l’obbligatorietà di rispettare le regole e di agire, sempre, nell’ambito della legalità. L’Amministrazione valuterà, tra l’altro, anche il rifacimento della segnaletica delimitante gli stalli affinché prevalga la massima chiarezza in merito agli spazi dovuti per l’occupazione”.

L’Assessora Spera ha invece rassicurato i presenti circa il servizio di controllo che la Polizia Locale svolgerà per garantire il rispetto degli spazi da parte dei legittimi assegnatari, coerentemente alle disposizioni vigenti in materia. L’incontro è terminato con l’impegno ad aggiornarsi a successive riunioni, al fine di dare seguito alla soluzione delle problematiche del settore ed affrontare le ulteriori criticità, ponendo rimedio ai disagi lamentati da chi svolge giornalmente l’attività di ambulante.