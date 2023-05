Ai nastri di partenza il 26.mo Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli”, dedicato a Mauro Paolo che continua, con il suo ricordo, a rendere Barletta crocevia di cultura e luogo di incontro di artisti che nel tempo vedremo calcare i palcoscenici più importanti e noti in tutto il mondo, come è già avvenuto negli anni scorsi. Grande l’attenzione dedicata alla manifestazione da parte del Comune di Barletta, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura.

Anche quest’anno il concorso si svolgerà interamente nella bellissima e accogliente cornice del Teatro Curci, ormai noto a livello planetario come sede del Concorso Internazionale Pugliese più famoso.

Sono trenta, quest’anno, i partecipanti alla 26.ma edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica Premio Mauro Paolo Monopoli. L’Associazione Cultura e Musica Curci di Barletta da sempre proietta la Città della Disfida in una dimensione planetaria con la messa a punto di Concorsi che valorizzano giovani talenti di varie nazionalità. Il direttore artistico Francesco Monopoli, nel solco di una tradizione consolidata, ribadisce l’intento di costruire ponti di pace e di dialogo tra popoli con una splendida manifestazione ricca di giovani talenti, patrocinata e sostenuta dal Comune di Barletta in collaborazione con la Regione Puglia, il MIC e gli storici sponsor mecenati, la Buzzi Unicem e la Fondazione Megamark Onlus.

“È uno dei momenti più attesi della stagione concertistica grazie al connubio sinfonico/emozionale che si celebra nella circostanza” evidenziano all’unisono il Sindaco Cosimo Damiano Cannito e l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli. “Il potenziale propagato senza confini geografici ci ricorda il valore della autentica professionalità degli organizzatori, depositari di competenza e dedizione che hanno affidato alla nostra città il ruolo di riferimento esatto in materia”.

La kermesse si terrà dal 10 al 14 maggio nello splendido scenario del Curci. La cerimonia di premiazione, ultimo appuntamento della 39^ stagione musicale, vedrà domenica 14 maggio, con porta alle ore 18,00 e inizio alle ore 18,30, l’esibizione dei tre finalisti con l’Orchestra Soundiff – Diffrazioni Sonore diretta dal maestro Benedetto Montebello

La prestigiosa giuria presieduta da Francesco Monopoli sarà composta da Roberto Corlianò, Vittorio Costa, Lorenzo Di Bella, Bertrand Giraud, Susan Shu Cheng Lin e Benedetto Montebello.

Ai giurati l’arduo compito di selezionare i 30 concorrenti provenienti da tutto il mondo: Jihye An (Corea del Sud), Mykyta Burzanitsa (Ucraina), Vito Alessio Calian- no (Italia), Marco Curzi (Italia), Giuseppe Demartino (Italia), Laetitia Hahn (Germania), Khanh Van Ho (Vietnam), Cosmin Stefan Huluptuc (Romania), Hana Igawa (Giappone), Olha Kalytka (Ucraina), Hyewon Kim (Corea del Sud), Jeongjin Kim (Corea del Sud), Mekhala Kumar (Australia), Artem Kuznetsov (Russia), Yevhen Levkulych (Ucraina), Yuki Mihara (Giappone), Saya Ota (Giappone), Jeongro Park (Corea del Sud),Mariia Guray Piatakova (Russia), Federica Reale (Italia), Ana Valeria Sanchez (Messico), Daniele Saracino (Italia), Lyusya Shahnazaryan (Armenia), Vitaly Starikov (Russia), Laura Sulaj (Gran Bretagna), Andreea Emanuela Tinca (Romania), Elizara Valcheva (Bulgaria), Samuele Giovanni Valenzano (Italia), Sayaka Yamashita (Giappone), Lvjie Zhang (Cina). Sei gli italiani in lizza.

Per l’edizione 2023 sono previsti 30.000 euro di premi in danaro e numerosi premi speciali. Gli spettatori presenti alla finale, con apposita votazione, decreteranno il “Premio del Pubblico” offerto dalla Prof.ssa Maria Rita Lamonaca. L’Ingegner Luca Dimiccoli, invece, attraverso il Premio “Young Artist Special Concert Prizes” donerà due borse di studio ai due più giovani concorrenti semifinalisti . Riconfermato per quest’anno il Premio Nuovo IMAIE, per la copertura di tutte le spese per un Progetto di un tour di 6 concerti, del valore di 10.000 euro.

“Con il Concorso dedicato a Mauro Paolo Monopoli, raffinato artista scomparso prematuramente nel 1996 a soli 21 anni, Barletta continua ad essere un luogo di incontro tra virtuosi cultori della musica, desiderosi di raggiungere i propri sogni e pronti a calcare i palcoscenici più famosi del mondo” afferma il direttore artistico della straordinaria iniziativa , il maestro Francesco Monopoli.

Biglietti in vendita presso il Botteghino del Teatro Curci 0883 332456 e in tutti i punti vendita Vivaticket.

Info: [email protected] tel. 380 3454431 www.culturaemusica.it