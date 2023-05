Proseguono i controlli nella città di Barletta per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ed il consumo di droga soprattutto tra i giovanissimi. Durante un’apposita attività di controllo del territorio, gli agenti della squadra volante, del commissariato cittadino hanno notato in centro alcuni ragazzini tra i 13 e i 15 anni che stazionavano in attesa di qualcuno. Poco dopo, è arrivato contromano a bordo di una bicicletta elettrica un 22enne noto alle forze dell’ordine che, dopo aver raggiunto i due giovani, ha estratto velocemente dal marsupio una dose di marijuana, cedendola ad uno dei due. A quel punto gli agenti sono intervenuti. Il ventiduenne, vistosi scoperto e riconosciuto dagli agenti, è fuggito non prima che la polizia riuscisse a sottrargli 2 borselli che contenevano 765,00 euro in banconote da piccolo taglio, un panetto di Hashish per un peso di grammi 95,30 grammi, un telefono cellulare, 11 dosi di Marijuana per un peso lordo complessivo di 19,30 grammi, 9 dosi di Cocaina per un peso lordo complessivo di 4,80 grammi.

Gli agenti hanno denunciato il soggetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. È obbligo evidenziare che il destinatario del deferimento, è, allo stato, solamente indiziato di delitto. la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.