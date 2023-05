Da domani, mercoledì 17 maggio, cominceranno i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di numerose sezioni del cimitero comunale.

Gli interventi riguarderanno le Sezioni 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-40, con articolati interventi di risanamento conservativo, nonché i muri perimetrali ubicati sul lato sud del cimitero (lato Barletta, nelle aree 1-3-6-7 e della sezione 16), il muro di accesso per il passaggio dalla sezione 5 all’area cimiteriale 11-8 ed il muro compreso tra la sezione 40 lato mare.

Si prevede inoltre la realizzazione di una balaustra in ferro a protezione degli affacci presenti nel Sacrario Slavo, attualmente interdetto in alcune parti. Presso le Sezioni 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-40, l’intervento prevede la eliminazione dei fenomeni infiltrativi presenti sui lastri solari, a causa del deterioramento e dell’usura dei manti impermeabili presenti. Tale condizione ha comportato nel tempo dei distacchi localizzati di intonaco sui frontalini e nella parte in intradosso delle solette di copertura.

Il costo dei lavori è di € 442.000. Premesso che è obiettivo dell’Amministrazione garantire il giusto decoro del cimitero nonché la sicurezza dei visitatori, il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessora alle Manutenzioni Lucia Ricatti ne sottolineano l’importanza. “Nel corso di questi anni – affermano – il Cimitero ha rappresentato una priorità amministrativa, come dimostrano i continui lavori di risanamento conservativo, la messa in sicurezza di rivestimenti lapidei e colombari, la realizzazione di nuove 900 nicchie funerarie e di 420 ossari e, per quanto riguarda l’ordinario, la puntuale attenzione alle operazioni di pulizia e spazzamento dei viali. Il camposanto è un luogo di culto il cui rispetto deve essere dimostrato anche dalla cura ad esso rivolta dalla Istituzione locale e, non ultima, dalla collaborazione di tutta la comunità alla quale chiediamo comprensione per i disagi che potrebbero verificarsi in corso d’opera”.